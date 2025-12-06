Prima categoria Esame per la leader Castelraimondo
Le partite del girone C di Prima categoria sono presentate dall’allenatore Angelo Ortolani. Appignanese-Montegiorgio: "Si tratta di una gara delicatissima per la formazione di casa che dovrà vedersela con la seconda della classe. L’Appignanese non può sbagliare: X2". Belfortese-Montemilone Pollenza: "La Belfortese è reduce da un buon pareggio con la leader e in casa non può che fare bene, ma Pollenza non dovrebbe sbagliare ma sarà difficile sul campo della Belfortese". Loreto-Porto Potenza: "Il Loreto è a caccia di punti per una più tranquilla posizione in classifica e non può sbagliare il match interno: 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
