Prima alla Scala domani un 7 dicembre clamoroso con Lady Macbeth

(Adnkronos) – Il Teatro alla Scala si prepara a un 7 dicembre ad alta tensione emotiva. Domani con 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk', Dmitrij Šostakovi? irrompe nella Prima come un faro sulla modernità, tra la passione febbrile del direttore d'orchestra Riccardo Chailly e l’energia da eroina del soprano Sara Jakubiak, che avverte il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Scala, la Prima senza i big della politica ma con attori e vip in sala: da Mahmood ad Achille Lauro milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Con il vestito commissionato da Chiara Brugnoli per la prima alla Scala di Milano, un'altra volta, il prestigio del Paradiso è nelle mani di Botteri! Come andrà secondo voi? #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala 2025: orari, in tv e radio. Dove seguire la diretta - Un titolo fondamentale del teatro musicale russo, all’epoca tanto acclamato quanto duramente censurato da Sta ... Come scrive msn.com

Prima della Scala 2025, la diretta di "Lady Macbeth": trama e dove vederla in tv - Ecco come e dove vedere la Prime della Scala 2025, che porta in scena l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ... Lo riporta msn.com

Teatro alla Scala, ecco come nasce un grande evento. I costumi, le scene, le prove in un docu-film sulla prima del 7 dicembre - Presentato al Piermarini in anteprima il film è dedicato alla Forza del destino di Verdi, titolo d'apertura del 2024. Si legge su msn.com

Scala: un 7 dicembre 'clamoroso', Lady Macbeth per la Prima/AdnKronos - Il Teatro alla Scala si prepara a un 7 dicembre ad alta tensione emotiva. Si legge su iltempo.it

Prima della Scala in diretta a Melegnano - Rendering dall’alto del progetto Autentica, il nuovo centro polifunzionale dedicato a persone autistiche e neurodivergenti: la planimetria mostra spazi integrati e sostenibili pensati per accogliere ... Segnala 7giorni.info

Teatro alla Scala, la “Lady Macbeth” di Shostakovich alla Prima del 7 dicembre. Ortombina punta sui giovani e lancia una nuova era: “Voglio un teatro che tutti devono ... - “E’ la prima presentazione di stagione del Teatro alla Scala sotto la guida del nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina (in gran parte ereditata dal precedente Dominique Meyer, ndr) ma è anche ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it