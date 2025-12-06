Prima alla Scala 2025 tutto quello che c' è da sapere sull' evento mondano più atteso dell' anno

La Prima alla Scala 2025 si terrà, come da tradizione, il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, e inaugurerà la stagione 20252026 con l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?. La serata, sold out, ha incassato cifre da record. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Prima alla Scala 2025, tutto quello che c'è da sapere sull'evento mondano più atteso dell'anno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Intervista a Paola Molfino per una bussola sulla Prima della Scala e sul caso Venezi: "La sua carriera anomalia da tempo, gli orchestrali meritano rispetto" - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala, il dress code per l'evento mondano dell'anno: le regole dell'eleganza Vai su X

Prima della Scala 2025 il 7 dicembre: tutto quello che c’è da sapere su opera e diretta TV - Come ogni anno, il 7 dicembre Milano si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della sua tradizione culturale: la Prima della Scala, evento che coincide ... Riporta msn.com

Prima della Scala 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla serata d'opera e di cultura più seguita al mondo - Dalle 18 Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvic diretta da Riccardo Chailly. Secondo corriere.it

Prima della Scala 2025: orari, in tv e radio. Dove seguire la diretta - Un titolo fondamentale del teatro musicale russo, all’epoca tanto acclamato quanto duramente censurato da Sta ... Da msn.com

Prima della Scala 2025: il rito del foyer. Ecco i look più belli ma anche quelli più criticati sui social - Occasione esclusiva per poter sfoggiare look scenografici. Segnala corriere.it

Per Sara Jakubiak la Prima della Scala 2025 è anche una prima volta: «Questo è il mio ruolo più difficile» - La soprano statunitense debutta alla Scala di Milano e inaugura ufficialmente la stagione lirica più blasonata ... Segnala vogue.it

Prima della Scala 2025 in tv: anticipazioni e come seguirla in diretta - Tutte le informazioni sull'evento inaugurale della stagione lirica del famoso teatro che, come da tradizione, si tiene il 7 dicembre ... Segnala today.it