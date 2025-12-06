Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) aggiornato a oggi, 06 Dicembre 2025, è pari a circa 0,292 € Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo medio giornaliero di 30,9 euroMWh (dato del 05 Dicembre 2025) utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 33,5 €MWh (circa 0,313 €Smc) a fine novembre, il prezzo ha progressivamente perso terreno, scendendo sotto la soglia dei 31 €MWh (0,29 €Smc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

