Prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 6 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

News recenti che potrebbero piacerti

Attese interminabili per #bus e #metro avranno finalmente un prezzo. #Atac ha deciso di riconoscere un rimborso per ogni volta in cui l’attesa supera il quarto d’ora, dopo la chiusura del procedimento dell’Antitrust che accusava l’azienda di non aver rispettato - facebook.com Vai su Facebook

Arera: prezzo gas tutela vulnerabili stabile (-0,6%) a novembre - Il prezzo del gas per gli utenti nel servizio di tutela della vulnerabilita' scende dello 0,6% a ... Secondo ilsole24ore.com

Il prezzo del gas sotto i 30 euro e l'effetto sulle bollette (anche della luce) - Il metano europeo in questi ultimi giorni ha registrato una nuova frenata, scivolando sotto la soglia dei 30 euro per megawattora. Lo riporta today.it

Prezzo del gas sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi) nonostante il freddo: ecco perché caleranno le bollette, anche della luce - Le quotazioni del metano sul mercato europeo di riferimento, che incidono anche sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas in Italia, sono ai minimi da oltre 18 mesi ... Si legge su msn.com

Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... Come scrive ilgiornale.it

Novembre mite fa scendere prezzo gas. ARERA: -0,6% per vulnerabili - Un novembre particolarmente mite ha fatto calare le quotazioni internazionali del gas, consentendo all'ARERA di fissare un prezzo per le famiglie "vulnerabili" più basso dello 0,6% rispe ... Come scrive finanza.repubblica.it

Metano e bollette in calo, l’Europa beneficia del crollo dei prezzi del gas sotto i 30 euro - Il calo del prezzo del metano in Europa modifica scenari energetici, riducendo costi di gas ed elettricità per famiglie e imprese. Da blitzquotidiano.it