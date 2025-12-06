Previsioni meteo per Avellino – 6 dicembre 2025

Ad Avellino, il 6 dicembre 2025, si prevedono cieli prevalentemente poco nuvolosi per l’intera giornata, senza alcuna precipitazione attesa.Nel corso della giornata le temperature oscilleranno tra una minima di 5°C e una massima di 13°C, con lo zero termico posizionato a 2.174 metri.I venti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

