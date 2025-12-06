Prestiti nelle piattaforme micro-assicurazioni al check-out | la rivoluzione silenziosa dell’embedded finance

La trasformazione è già in atto, spinta dal gap creditizio delle Pmi, dalla digitalizzazione dei consumi e da nuove regole. Cosa sta accadendo. Il mercato dell’embedded finance continuerà a crescere in Italia, raggiungendo i 10 miliardi di euro entro la fine del 2025. È quanto si legge nel rapporto Italy embedded finance market size & forecast diffuso da ResearchAndMarkets.com. – Notizie.com Per embedded finance, o finanza integrata, si intende appunto l’integrazione di servizi finanziari come pagamenti e prestiti in piattaforme e app non finanziarie come siti di e-commerce, app di delivery o software aziendali. 🔗 Leggi su Notizie.com

