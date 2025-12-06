Presidio in piazza per il popolo palestinese | iniziativa di Chieti Bene Comune
Lunedì 8 dicembre l’associazione Chieti Bene Comune APS promuove un presidio in solidarietà con il popolo palestinese. L’iniziativa si svolgerà per l’intera giornata in piazza G.B. Vico, nel centro di Chieti.A quasi due mesi dal cessate il fuoco annunciato in Israele, l’associazione denuncia che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
