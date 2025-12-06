Roma, 6 dicembre 2025 - Hanno avviato una raccolta firme per difendere “un servitore dello Stato” dalla scure di quello stesso Stato a cui, scrivono, “con il suo lavoro ha dato lustro”. I loro nomi potrebbero non dire molto ai più, ma fanno rumore. Sono Adriana Musella, figlia di Gennaro, imprenditore saltato in aria per essersi opposto alla ’Ndrangheta; Carmine Mancuso, figlio di Lenin, trucidato da Cosa Nostra assieme al giudice Terranova; Luciano Traina, fratello di Claudio, morto in via D’Amelio con Paolo Borsellino: decine di familiari delle vittime di mafia che oggi con una raccolta firme su Change. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Prese Brusca e Provenzano, ora il superpoliziotto Renato Cortese rischia 4 anni. I parenti delle vittime di mafia raccolgono le firme per lui