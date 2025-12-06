Premio in qualità di Cambridge Prepation Centre per l' Ic Centro Brindisi – Tuturano
BRINDISI - Un riconoscimento importante per la città di Brindisi: l’Istituto comprensivo Centro Brindisi – Tuturano, supportato dalla International House di Lecce, ha ricevuto il premio in qualità di Cambridge Prepation Centre che si è distinto nella categoria “Making a difference in a digital. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
