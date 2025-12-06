Firenze, 6 dicembre 2025 - Firenze sceglie ancora di celebrare la libertà attraverso la cultura. Un gesto che oggi, nella cornice prestigiosa del Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio, ha trovato espressione con la cerimonia di premiazione del XLII Premio Firenze. I premi “Mario Conti” e “Anna Maria Baldini” sono stati assegnati, rispettivamente, a Aurelio Zucchi e a Anna Spissu. Il premio del Presidente del Centro Culturale è andato a Laura Brussi. I Premi dei presidenti delle giurie sono stati destinati a Giandomenico Belliotti, per il comparto letterario (Narrativa), e, per le arti visive, ad Anna Napoli (Pittura). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Firenze, consegnati i riconoscimenti in Palazzo Vecchio