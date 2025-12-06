Premio Fellini | domani al teatro Galli la consegna a Cuarón

Una giornata di grande cinema, con uno dei più apprezzati creativi del nostro tempo, nel nome di uno dei più grandi maestri di tutti i tempi. Il regista Premio Oscar Alfonso Cuarón è atteso domani a Rimini per ricevere il Fellini Rimini Awards 2025, il riconoscimento che torna a quindici anni di distanza dall’ultima edizione per celebrare il cinema e raccontare come il genio felliniano trovi nuova vita e declinazioni nelle espressioni artistiche contemporanee. Il cineasta messicano è atteso alle 18 al teatro Galli per una conversazione a tutto tondo con Gian Luca Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, partner del Comune di Rimini in questo nuovo corso del Premio Fellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

