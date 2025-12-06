Premio Bonino-Pulejo l' appello di Morgante | Bisogna custodire e celebrare ciò che rende l' Italia unica al mondo

Il Teatro Vittorio Emanuele, cuore culturale di Messina, ha fatto da sfondo alla cerimonia di consegna del Premio Internazionale Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo, giunto alla XVIII edizione. Al benvenuto introduttivo di Daniela Cacciola, giornalista di Gazzetta del Sud, è seguito il video di presentazione della Fondazione, prima delle parole appassionate quelle del Presidente della Fondazione,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Premio Bonino-Pulejo, l'appello di Morgante: "Bisogna custodire e celebrare ciò che rende l'Italia unica al mondo"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tgs. . Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina la diciottesima edizione del Premio Internazionale Bonino-Pulejo che quest'anno sarà assegnato al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio. Diretta sulla nostra rete alle 18.30 Servizio di Francesca Stornante - facebook.com Vai su Facebook

Premio Bonino-Pulejo a carabinieri tutela patrimonio culturale. Sabato cerimonia al teatro Vittorio Emanuele a Messina #ANSA Vai su X

Premio Bonino-Pulejo, l'appello collettivo di Morgante: "Bisogna custodire e celebrare ciò che rende l'Italia unica al mondo" - La cerimonia ha rappresentato un invito a "difendere la Bellezza, che significa difendere noi stessi, la nostra storia, la nostra identità più profonda" ... Scrive msn.com

La Bellezza come faro del futuro: ai Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale il Premio Internazionale Bonino-Pulejo - L'obiettivo della Fondazione è quello di promuovere i valori cari ai due mecenati e trasmetterli alle giovani generazioni, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio a laureati delle Universit ... Riporta msn.com

Il premio Bonino Pulejo celebra l’identità e la legalità: oggi la consegna ai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - A Messina la XVIII edizione del riconoscimento assegnato dalla Fondazione che guida la Ses: dalle 18,30 la diretta tv e web sui canali di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. Da msn.com

Premio internazionale Bonino - Pulejo, la diretta dal teatro Vittorio Emanuele di Messina - A Messina la XVIII edizione del riconoscimento assegnato dalla Fondazione che guida la Ses: dalle 18,30 la diretta tv e web sui canali di Gazzetta del Sud e ... Da rtp.gazzettadelsud.it

Premio Bonino-Pulejo a carabinieri tutela patrimonio culturale - Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo ha deliberato di assegnare al comando carabinieri tutela patrimonio culturale il XVIII premio internazionale, attribu ... msn.com scrive