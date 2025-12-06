Premio ANGI 2025 Viola e Pastore Comunico | Formazione linguistica e integrazione per i migranti in Italia

Roma ha ospitato l’VIII edizione del Premio ANGI 2025, una giornata dedicata all’innovazione italiana e al talento dei giovani imprenditori. Nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano si sono riunite istituzioni, startup, aziende e organizzazioni impegnate nella trasformazione digitale e sociale del Paese, celebrando i progetti che stanno contribuendo al cambiamento. Tra le realtà premiate, Comunico, piattaforma digitale che sviluppa percorsi di formazione linguistica dedicati in particolare alla lingua e alla cultura italiana per stranieri. A rappresentare la società sono stati Viola e Pastore, che hanno espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Viola e Pastore (Comunico): “Formazione linguistica e integrazione per i migranti in Italia”

