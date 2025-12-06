Premio ANGI 2025 Russo ANGI | I giovani imprenditori italiani sono sempre più resilienti e di altissima qualità

Roma ha accolto con grande partecipazione l’VIII edizione del Premio ANGI 2025, l’Oscar dell’Innovazione dedicato a startup, imprese, giovani talenti, enti istituzionali e protagonisti del panorama tecnologico nazionale. Nella cornice del Tempio di Vibia Sabina e Adriano si sono riunite le eccellenze italiane che stanno contribuendo alla trasformazione digitale del Paese, in un evento che ha unito visione, talento e concretezza. A raccontare il cuore della manifestazione è stato Russo, direttore generale di ANGI, che ha espresso tutta l’emozione per la riuscita dell’edizione. «Anche quest’anno siamo giunti all’edizione del Premio ANGI: una grandissima emozione», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Russo (ANGI): “I giovani imprenditori italiani sono sempre più resilienti e di altissima qualità”

