Premio ANGI 2025 Rese Errebian | Da sempre al fianco dei giovani innovatori e dell’imprenditoria femminile

Roma ha accolto l’VIII edizione del Premio ANGI 2025, uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati all’innovazione e al talento giovanile. Nel suggestivo Tempio di Vibia Sabina e Adriano, istituzioni, imprese, startup e protagonisti dell’ecosistema innovazione si sono riuniti per valorizzare idee, progetti e realtà che stanno contribuendo alla trasformazione del Paese. Tra le presenze storiche della cerimonia, Errebian, che anche quest’anno ha confermato il proprio sostegno all’iniziativa. A rappresentare l’azienda è stata Rese, responsabile delle relazioni istituzionali. «Come tutti gli anni, Errebian sostiene l’Oscar dei giovani innovatori», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Rese (Errebian): “Da sempre al fianco dei giovani innovatori e dell’imprenditoria femminile”

