Premio ANGI 2025 Raponi e Costagliola Tropico Security | Innovazione e velocità per difendere le aziende dagli attacchi digitali

Roma ha ospitato l’VIII edizione del Premio ANGI 2025, un appuntamento che mette al centro l’eccellenza tecnologica italiana e il ruolo cruciale dei giovani innovatori nella trasformazione digitale del Paese. Nella cornice del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, istituzioni, startup, imprese e ricercatori si sono confrontati sulle sfide dell’innovazione e della sicurezza nel futuro digitale. Tra le realtà presenti, Tropico Security, azienda italiana impegnata nello sviluppo di soluzioni avanzate di cybersecurity. A rappresentarla sono stati Raponi e Costagliola, che hanno espresso gratitudine per la partecipazione all’evento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Raponi e Costagliola (Tropico Security): “Innovazione e velocità per difendere le aziende dagli attacchi digitali”

Argomenti simili trattati di recente

Il Tg Hi-Tech è online. In questa edizione si parla di premio Angi, droni e AI per la sicurezza dei ponti, gaming. - facebook.com Vai su Facebook

Big win for Coro in Rome! Proud to be named Business Development Innovation Expert – Intesa Sanpaolo Innovation Center at Premio ANGI 2025. Grazie mille! Vai su X

Premio ANGI 2025, Parisi (Coldiretti Giovani Imprese): “L’agricoltura sta cambiando: nascono i contadini digitali” - L’VIII edizione del Premio ANGI 2025, svoltasi nella cornice del Tempio di Vibia ... Lo riporta romadailynews.it

Premio ANGI 2025, De Rosa: “L’innovazione è una scelta di coraggio quotidiano” - L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha riunito istituzioni, imprese, mondo accademico e giovani innovatori ... Come scrive romadailynews.it

Premio ANGI 2025: Governo, Difesa ed Europa convergenti sull’innovazione strategica - L'VIII edizione degli Oscar dell’Innovazione celebra il ruolo cruciale di PNRR, AI e Cybersecurity per la sovranità digitale italiana. msn.com scrive

Premio Angi 2025, VIII Edizione: Governo, Difesa ed Europa uniti per l’innovazione italiana - Un evento di successo che si è svolto nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma ... Riporta dire.it

Premio Angi 2025: il 3 dicembre tornano gli Oscar dell’Innovazione - Domani, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 09:00, presso la suggestiva Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, si terrà la cerimonia di premiazione ... finanza.repubblica.it scrive

Premio Angi 2025, On. Brando Benifei: “L’Europa dell’AI ha bisogno di valori umani" - L'europarlamentare e relatore dell’AI Act, Presidente della Delegazione per le relazioni con gli Usa, nel suo videomessaggio, ha parlato di una cultura dell’innovazione sempre più solida e di alzare i ... Si legge su msn.com