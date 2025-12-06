Premio ANGI 2025 Polliotto Fondazione CRT | Innovazione e giovani sono la nostra missione
Roma ha ospitato l’VIII edizione del Premio ANGI 2025, un appuntamento che ogni anno porta al centro del dibattito nazionale il ruolo delle nuove tecnologie e delle competenze giovanili per la crescita del Paese. La cornice del Tempio di Vibia Sabina e Adriano ha accolto istituzioni, imprese, fondazioni, startup e giovani innovatori, riuniti per celebrare progetti ad alto impatto sociale e tecnologico. Tra gli interventi istituzionali, quello di Polliotto, Segretario generale della Fondazione CRT, che ha sottolineato quanto il tema dell’innovazione sia al centro della missione della Fondazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
