Premio ANGI 2025 Pasotti Niverbec | Leader nell’innovazione dell’emergenza sanitaria
Roma torna a essere il simbolo dell’innovazione italiana con l’VIII edizione del Premio ANGI 2025, ospitata nella prestigiosa cornice del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. L’evento ha riunito startup, imprese, istituzioni, ricercatori e giovani talenti, valorizzando idee e contributi provenienti da settori diversi della trasformazione digitale. Tra le realtà presenti alla cerimonia, Niverbec, startup attiva nell’innovazione del servizio sanitario dell’emergenza. A intervenire è stato Pasotti, co-founder dell’azienda, che ha raccontato il lavoro svolto dal team e la visione futura. «Niverbec, innovazione e startup», ha esordito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
