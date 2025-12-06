Premier League Arsenal beffato nel finale! L’Aston Villa strappa i tre punti con Buendia e accorcia in classifica in attesa del Manchester City

Nella domenica della 15a giornata di Premier League, il Villa Park è stato il teatro di un finale mozzafiato dell’anticipo, con l’Arsenal di Mikel Arteta che ha subito una sconfitta dolorosa contro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Premier League, Arsenal beffato nel finale! L’Aston Villa strappa i tre punti con Buendia e accorcia in classifica in attesa del Manchester City

Leggi anche questi approfondimenti

L’Aston Villa si conferma la squadra più in forma di tutta la Premier League e batte anche l’Arsenal. 5° successo consecutivo in campionato per la squadra di Emery, il 9° nelle ultime 10 partite. In svantaggio a fine primo tempo, i Gunners hanno pareggiato con - facebook.com Vai su Facebook

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW #SkySport #SkyPremier #Bundesliga #Ligue1 Vai su X

L'Arsenal cade al 95': Buendia è l'eroe del 2-1 dell'Aston Villa - Seconda sconfitta stagionale per la capolista della Premier League: ora il vantaggio sulle inseguitrici è solo di tre punti ... Secondo corrieredellosport.it

Arsenal, che beffa: Buendia al 95' regala la vittoria all'Aston Villa dell'ex Emery - La 15ª giornata di Premier League si apre con la vittoria dell’Aston Villa sull’Arsenal. Si legge su msn.com

Aston Villa-Arsenal 2-1: video, gol e highlights - Buendia al 95' regala i 3 punti all'Aston Villa nella sfida contro l'Arsenal della 15^ giornata di Premier League. Si legge su sport.sky.it

Aston Villa-Arsenal 2-1, Cash apre le danze, poi Trossard e infine Buendia: i Villans si portano a -3 dai Gunners in vetta - La squadra di Emery va in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Cash ma poi viene ragg ... eurosport.it scrive

Estêvão beffa il Liverpool al 95', l’Arsenal ringrazia e lo sorpassa in testa alla Premier League - Cambiano gli equilibri in Premier League dopo le partite del pomeriggio, che hanno aperto la settima giornata di campionato. Da gianlucadimarzio.com

Premier League, tris per Arsenal e Tottenham. Chelsea beffato dal Brentford al 94' - Il programma odierno si è chiuso in notturna con il pareggio del Chelsea, che è stato fermato nella tana del Brentford ... Si legge su corrieredellosport.it