Premiate sette studentesse dell’Ipsia

Sono state premiate nell’aula magna dell’ Ipsia Pocognoni le sette studentesse vincitrici del concorso sul tema " Il paese che vorrei. Ovvero che cosa manca al mio paese che mi farebbe sicuramente restare qui", bandito dalla fondazione Il Vallato per gli istituti superiori cittadini per l’anno scolastico 2024-2025. Alla consegna dei premi hanno partecipato, oltre agli studenti delle classi vincitrici, numerosi docenti, le classi terze medie di Matelica e di Esanatoglia, i dirigenti dell’Ipsia Pocognoni, Sandro Luciani, e dell’Iis Varano - Antinori, Francesco Rosati. Due i video realizzati premiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

