Preghiera del mattino 6 Dicembre 2025 | Manda il Tuo Spirito Signore
Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
5 Dicembre: ` Mattino: Visita agli ammalati della comunità ore 18:00: Preghiera del Santo Rosario ore 18:30: Novena all’Immacolata e Celebrazione Eucaristica ore 19.00: Esposizione del SS.mo Sacramento e Ador - facebook.com Vai su Facebook
Preghiera del mattino del 3 Dicembre 2025: “Aiutami a vederti” - La preghiera del mattino di oggi, 3 dicembre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Secondo lalucedimaria.it