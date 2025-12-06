Preghiera del mattino 6 Dicembre 2025 | Manda il Tuo Spirito Signore

Lalucedimaria.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino 6 dicembre 2025 manda il tuo spirito signore

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 6 Dicembre 2025: “Manda il Tuo Spirito, Signore”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

preghiera mattino 6 dicembrePreghiera del mattino del 3 Dicembre 2025: “Aiutami a vederti” - La preghiera del mattino di oggi, 3 dicembre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Secondo lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 6 Dicembre