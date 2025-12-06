Predappio vive il Natale | tante iniziative per grandi e piccini e si pattina anche sul ghiaccio

A Predappio e nelle sue frazioni sta per accendersi l’atmosfera del Natale, con tante occasioni di intrattenimento per tutta la famiglia. Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale promuove il palinsesto “Predappio vive il Natale”, realizzato in collaborazione con la ricca rete di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

? In Romagna l’inverno si vive così: tra piste scintillanti, musica, risate e momenti che diventano ricordi. Che tu sia un principiante o un pattinatore provetto, l’atmosfera magica del ghiaccio ti avvolge e ti porta altrove, nel cuore della festa. E quest’anno ti a - facebook.com Vai su Facebook

Predappio celebra il Natale con giochi tradizionali e concerto jazz - Si tratta del penultimo appuntamento dell’anno incluso ... Da ilrestodelcarlino.it

‘Canto di Natale’ sabato a teatro. Resta aperta la pista di ghiaccio - La rassegna ‘Predappio vive il Natale’ chiude l’anno con uno spettacolo ispirato ad un grande classico della letteratura natalizia: ‘Canto di Natale’. Secondo ilrestodelcarlino.it

Predappio, oltre 1000 al raduno nel paese natale di Mussolini. E tornano i saluti romani (anche se la famiglia aveva chiesto di non farli) - Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso A Predappio tornano i saluti romani. Lo riporta leggo.it

Oltre mille a raduno di Predappio, tornano i saluti romani - i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese, al ... Come scrive ansa.it