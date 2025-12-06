Precipita durante un’arrampicata paura per un ragazzo di 28 anni
Bologna, 6 dicembre 2025 - Attimi di paura per un ragazzo 28enne durante un'arrampicata a Badolo. Il giovane è rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Maggiore. Secondo una ricostruzione del Soccorso alpino e speleologico, il ragazzo è caduto facendo un volo di circa 5 metri e riportando una frattura. La compagna di cordata ha dato l'allarme al Nue 112 e la centrale operativa 118 Emilia Est ha inviato sul posto l'ambulanza di Sasso Marconi, la squadra del Soccorso alpino e speleologico stazione Rocca di Badolo e l'elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
