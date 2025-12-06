Prato e le nuove opportunità | Il rilancio parte dal terziario Abbiamo nel dna l’innovazione

Tommaso Signorini, imprenditore della Signo srl la sigla di appartenenza alla Conad, legatissimo alla città è appena stato nominato vice presidente territoriale di Confcommercio. Signorini, Prato sta vivendo un articolato periodo di crisi. "Prato è una città che, storicamente, è sempre stata tra le locomotive del Centro Italia: gente che lavora duro, imprese che innovano, e una capacità tutta pratese di reinventarsi quando serve. Oggi, però, siamo in un momento in cui serve cambiare marcia e rimettere a fuoco la direzione. Il terziario – in tutte le sue sfumature – può tornare a essere il vero protagonista del rilancio, proprio come è stato negli ultimi vent'anni.

