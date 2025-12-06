Praiano l' Associazione Vittime della Strada dona 8 panche e un mobile alla chiesa del cimitero

L'Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana ha acquistato otto panche, alle quali si aggiunge un mobile ricevuto in dono, da destinare alla Chiesa del Cimitero Municipale di Praiano.Il commento“Si tratta di un gesto semplice ma sentito, nato dal desiderio di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il Comune di Praiano, insieme all’Associazione Pelagos, alle parrocchie di San Luca e San Gennaro e alle associazioni del territorio, presenta “Il Natale di Praiano”: oltre un mese di appuntamenti tra feste religiose, mercatini solidali, spettacoli, concerti, attività - facebook.com Vai su Facebook

L'Associazione familiari e vittime della strada ai ragazzi: “La vita è una sola, guidate con prudenza” - Stamattina l'incontro organizzato dalla polizia stradale in Provincia a Cuneo con oltre 150 studenti degli istituti superiori cuneesi accompagnati dai professori e dirigenti. Come scrive targatocn.it

Associazione dei familiari di vittime della strada - Ivanni Carminati (Associazione familiari vittime della strada): "Al volante troppi eccessi e disinvoltura, spesso ci vanno di mezzo persone senza colpa. Scrive bergamonews.it

L’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada assieme alla Polizia Stradale durante i controlli - In occasione della Giornata del Ricordo delle vittime della strada l’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada – sede di Modena – in sinergia con la Polizia Stradale di Modena, ha collabor ... Si legge su sassuolo2000.it

Giornata mondiale delle vittime della strada - Gli slogan significativi delle associazioni e dei familiari delle vittime sulla strada che in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada ... Si legge su rainews.it

Omicidio stradale di Paola Sanna: l’Associazione Familiari e Vittime della Strada parte civile - In tribunale a Sassari, e in sede di abbreviato, si sta tenendo il procedimento relativo alla morte di Paola Sanna, la 26enne di ... Secondo unionesarda.it

L’ultimo saluto a Evelyne, con i fondi raccolti un’associazione per le vittime della strada - La parrucchiera di 30 anni è morta sul colpo domenica mattina, a Malaga, dopo essere stata investita da un’auto guidata da un uomo trovato in stato di ebrezza e poi arrestato. Da ecodibergamo.it