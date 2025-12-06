Powerlifting Nicole Spini che impresa

Giornata da incorniciare per Nicole Spini, che ai Campionati Italiani Senior di powerlifting conquista il titolo di vicecampionessa italiana nella categoria 52 kg e firma un nuovo record italiano nella panca piana con un sollevamento di 95,5 kg. La gara, disputata a Lodi, ha regalato emozioni e prestazioni di altissimo livello. Nicole ha chiuso la competizione con numeri da fuoriclasse. Una prova impeccabile, che la porta a un passo dal gradino più alto del podio con solo 2 kg a separarla dal titolo di campionessa italiana. "Rimane un pizzico di amaro in bocca, ma la soddisfazione è enorme – racconta Nicole –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Powerlifting. Nicole Spini che impresa

Contenuti che potrebbero interessarti

Nicole Kidman non è solo una delle attrici più talentuose del cinema contemporaneo: è un simbolo di eleganza e misura. Nel tempo, il suo volto è cambiato — come cambiano i volti di chi vive appieno la propria storia. Dopo un periodo di ritocchi più evidenti, - facebook.com Vai su Facebook

"Nicole Tosi" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Powerlifting. Nicole Spini che impresa - Giornata da incorniciare per Nicole Spini, che ai Campionati Italiani Senior di powerlifting conquista il titolo di vicecampionessa ... Si legge su sport.quotidiano.net

Nicole Spini, ventenne super In evidenza nel powerlifting - Soprattutto se parliamo di un Campionato italiano e di uno sport come il powerlifting, il sollevamento pesi suddiviso in ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Nicole Spini, la bionda d’acciaio che ha sollevato 182 chili e mezzo - Nicole Spini, 23 anni, residente a Ca’ L’Agostina, è stata convocata dalla Nazionale giovanile per gareggiare nella ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Una stella del powerlifting si allena fra Urbino e Reggio Emilia - Non lo è per il novanta per cento degli uomini, figuriamoci per le donne. Scrive rainews.it