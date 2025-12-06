Power rangers revival su disney cosa cambia per il franchise
Le prossime evoluzioni del franchise Power Rangers rappresentano una svolta significativa, segnando un nuovo capitolo che rivoluzionerà profondamente la storia del celebre brand. Con oltre 30 anni di presenza nel panorama televisivo e cinematografico, l’universo dei Power Rangers sta per essere rivisitato e ampliato attraverso un nuovo progetto che si inserisce nella piattaforma Disney+, portando con sé importanti cambiamenti strategici e narrativi. il progetto Disney+ sui power rangers: conferme e dettagli. l’annuncio ufficiale del nuovo show. Durante un’intervista, Dan Shotz e Jonathan E. Steinberg hanno confermato di essere al lavoro su una nuova serie dedicata ai Power Rangers per Disney+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
