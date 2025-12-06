Il caso di Francesca Albanese, non è Francesca Albanese. L'Italia è piena di maestrini sostanzialmente antisemiti. In migliaia urlano dal fiume al mare, non comprendendo cosa voglia dire. Il caso di Francesca Albanese è piuttosto il favoloso credito che ha ricevuto dalle istituzioni: sindaci, politici, parlamentari, presidenti degli ordini degli avvocati, università, rettori. A luglio quando il sindaco di Bari, apriva la strada alla santificazione laica della maestrina, ho preso e me ne sono andato da una città che amo. Era già tutto scritto: la giurista (la non avvocata come scrive Riccardo Puglisi) le aveva già dette tutte su Israele, Hamas e sul nostro occidente colonialista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilgiornale.it - Povertà culturale