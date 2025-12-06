Potevo morire smettete La nota star Tv ricoverata d’urgenza il motivo è incredibile

Paura per Fraser Olender, volto amatissimo della serie Tv “Below Deck”, che ha raccontato sui social il drammatico episodio che lo ha portato al ricovero urgente a Londra. L’attore, 33 anni, ha spiegato di aver avvertito all’improvviso forti dolori al petto e una crescente difficoltà a respirare, sintomi che hanno richiesto il trasferimento immediato in ospedale. La situazione è apparsa da subito seria, tanto da costringerlo a una settimana di ricoveri in diverse strutture della capitale britannica. La diagnosi: EVALI e un vasospasmo coronarico. Dopo numerosi esami, i medici sono arrivati a una diagnosi netta: EVALI, una lesione polmonare associata all’uso di sigarette elettroniche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

