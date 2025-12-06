post disperato la polizia salva la ragazza

"Ciao Polizia. voglio suicidarmi adesso, nella mia mano ho un coltello". È l’inquietante messaggio apparso nelle scorse ore sul profilo Facebook della questura di Brescia. Un post che ha consentito agli agenti di rispondere in tempo reale alla confusa ma inequivocabile richiesta di aiuto e di salvare una ragazza. A darne notizia è stata la questura, i cui uomini sono riusciti a geolocalizzare rapidamente l’autrice del post, una giovane di Bergamo, e a disinnescare i suoi propositi. Quotidianamente gli investigatori monitorano i profili social della polizia di Stato e questo ha consentito loro di far scattare il protocollo d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

