Portici scomparsa 16enne affidata ad una casa famiglia

Tempo di lettura: 3 minuti Una ragazzina di 16 anni, Suamy Rispoli, è scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, dopo essere uscita da scuola. La scomparsa risale al 2 dicembre, quando la direttrice della casa famiglia a cui è affidata ha presentato la denuncia di allontanamento ai carabinieri, ma la notizia si è appresa solo oggi poiché la madre, a cui è stata sospesa la potestà genitoriale, ha lanciato l’allarme. Secondo quanto affermato nella denuncia, la ragazzina sarebbe andata regolarmente a scuola ma non sarebbe rientrata nella casa famiglia e il suo telefono risulterebbe staccato dalle 14. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

