Portano un 30enne in carcere e gli trovano in casa una bici rubata

Genovatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre lo stavano portando in carcere, gli agenti della polizia di Stato hanno notato in casa sua una bici rubata. Per questo, oltre all'arresto, è scattata anche la denuncia per furto.È successo nel quartiere genovese di Borzoli venerdì mattina: gli operatori del commissariato di Cornigliano si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

