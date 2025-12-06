Portano un 30enne in carcere e gli trovano in casa una bici rubata
Mentre lo stavano portando in carcere, gli agenti della polizia di Stato hanno notato in casa sua una bici rubata. Per questo, oltre all'arresto, è scattata anche la denuncia per furto.È successo nel quartiere genovese di Borzoli venerdì mattina: gli operatori del commissariato di Cornigliano si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
