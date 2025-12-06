Porsche investe e uccide un ragazzo all' Eur

AGI - Ancora un incidente stradale mortale a Roma: nella serata di ieri una Porsche Cayenne condotta da un 28enne ha investito un pedone di 27 anni che ha perso la vita. Entrambi sono italiani. Sul posto, in viale della Grande Muraglia, sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo EUR della polizia locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo è stato sottoposto ai dovuti accertamenti presso l'Ospedale Sant'Eugenio. Sono tutt'ora in corso le indagini da parte della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Agi.it

