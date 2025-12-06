Porsche investe e uccide un ragazzo all' Eur

AGI - Ancora un incidente stradale mortale a Roma: nella serata di ieri una Porsche Cayenne condotta da un 28enne ha investito un pedone di 27 anni che ha perso la vita. Entrambi sono italiani. Sul posto, in viale della Grande Muraglia, sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo EUR della polizia locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo è stato sottoposto ai dovuti accertamenti presso l'Ospedale Sant'Eugenio. Sono tutt'ora in corso le indagini da parte della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Porsche investe e uccide un ragazzo all'Eur

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Belpasso, auto investe 50enne, stava recuperando materiale perso dal furgone che guidava Sul posto carabinieri e personale del 118 che ha condotto il ferito al San Marco di Catania... - facebook.com Vai su Facebook

Contromano in auto investe due ciclisti sulla Pievaiola: uno è morto. Patteggia un anno di carcere per omicidio stradale Vai su X

Investe e uccide due coetanee in bici: 17enne accusato di omicidio negli USA - Due ragazze di 17 anni sono morte il 29 settembre a Cranford, New Jersey, dopo essere state travolte da un'auto durante un giro in bicicletta elettrica. Riporta fanpage.it

USA, donna ubriaca e drogata investe e uccide un uomo con la sua Porsche: “Colpa dei tacchi a spillo” - Kristina Chambers, donna texana, è sotto processo a Houston per aver investito e ucciso Joseph McMullin mentre guidava ubriaca e drogata. Secondo fanpage.it