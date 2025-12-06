La mobilità stradale in Italia si prepara ad affrontare un flusso eccezionale di veicoli in occasione del Ponte dell’Immacolata, come confermato dalle stime di Anas, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che gestisce la rete stradale e autostradale di interesse nazionale. Si prevede un totale di circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli. Questo significativo incremento del traffico è attribuibile alla concomitanza di diversi fattori attrattivi, tra cui la voglia di raggiungere le località montane per l’inizio della stagione sciistica, la corsa agli acquisti pre-natalizi nei centri commerciali e la tradizionale affluenza ai mercatini di Natale che animano i capoluoghi e i centri storici di tutta la penisola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ponte dell’Immacolata: l’Italia si blocca tra mercatini, neve e caos. Bollino rosso su tutta la rete Anas