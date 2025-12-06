Ponte dell' Immacolata dalle temperature atipiche | l' Italia travolta da un anticiclone subtropicale a Nordest torna il caldo e la nebbia Le previsioni

Weekend e giorno dell'Immacolata atipici. L'inverno precoce con le temperature in picchiata si prende una pausa e regala giornate soleggiate e calde. A causare questo cambiamento repentino. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ponte dell'Immacolata dalle temperature atipiche: l'Italia travolta da un anticiclone subtropicale, a Nordest torna il caldo e la nebbia. Le previsioni

