Ponte dell’Immacolata con il sole ma aprirà solo il 10% degli alberghi La montagna attira molto di più

Versilia, 6 dicembre 2025 – Le premesse per la Versilia sarebbero da grandi numeri, se non altro per il meteo che si preannuncia generoso. Ma le statistiche dicono che nel periodo che va dal ponte dell’Immacolata a Capodanno a “tirare” di più siano le innevate montagne. La Capannina ha chiuso. Niente Natale e Capodanno. Via ai lavori fino ad aprile Ecco perché gli alberghi aperti, dalle nostre parti, a malapena in questi giorni raggiungeranno il 10% del totale. Per quelli attivi, comunque, sempre meglio di nulla. Anche perché il forestiero che scopre la Versilia potrebbe trovarsi così bene da decidere di tornare in quello stesso albergo l’anno prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte dell’Immacolata con il sole, ma aprirà solo il 10% degli alberghi. “La montagna attira molto di più”

