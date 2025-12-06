Ponte dell’Immacolata Cna | Per il turismo in Italia previsto un giro d’affari di quattro miliardi

ROMA – Quattro miliardi di euro. A tanto ammonta il giro d’affari del Ponte dellImmacolata. A stimarlo è un’indagine di Cna Turismo e Commercio focalizzata sulle spese dirette e indirette dei vacanzieri nei giorni tra il 6 e l’8 dicembre, con un’avanguardia di turisti già in partenza dal pomeriggio di venerdì 5. In movimento sono previste 11 milioni di persone. Nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere si annunciano circa 3 milioni di pernottamenti, con 1,75 milioni da parte di turisti stranieri e i 1,25 milioni di vacanzieri italiani. Numeri tutti in netta crescita rispetto allo scorso anno, quando però il ‘ponte’ includeva un giorno in meno, in quanto l’Immacolata cadeva di domenica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

