Ponte dell’Immacolata Cna | Per il turismo in Italia previsto un giro d’affari di quattro miliardi
ROMA – Quattro miliardi di euro. A tanto ammonta il giro d’affari del Ponte dell’Immacolata. A stimarlo è un’indagine di Cna Turismo e Commercio focalizzata sulle spese dirette e indirette dei vacanzieri nei giorni tra il 6 e l’8 dicembre, con un’avanguardia di turisti già in partenza dal pomeriggio di venerdì 5. In movimento sono previste 11 milioni di persone. Nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere si annunciano circa 3 milioni di pernottamenti, con 1,75 milioni da parte di turisti stranieri e i 1,25 milioni di vacanzieri italiani. Numeri tutti in netta crescita rispetto allo scorso anno, quando però il ‘ponte’ includeva un giorno in meno, in quanto l’Immacolata cadeva di domenica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ponte dell'Immacolata. 8 milioni gli italiani in viaggio, la stragrande maggioranza ha scelto mete nostrane. Città d'arte, ma soprattutto la prima neve in quella che si preannuncia come una grande stagione sciistica. - facebook.com Vai su Facebook
Dove andare per il #ponte dell' #Immacolata? Ecco le destinazioni preferite dagli italiani. #Londra al top nelle capitali europee e poi l'Alto Adige (da #Bolzano a #Brunico) per i #mercatini. #Turismo Vai su X
Per il ponte dell’Immacolata previsto un giro d’affari da 4 miliardi - A stimarlo un'indagine di Cna Turismo e Commercio focalizzata sulle spese dirette e indirette dei vacanzieri nei giorni tra il 6 e l'8 dicembre ... Riporta msn.com
Ponte 1 novembre: Cna stima un movimento economico di 6 miliardi - Rappresentano il combinato disposto del previsto mini boom per il ponte di ... Come scrive ansa.it
Ponte del 1° maggio, 10 milioni di turisti con giro d'affari da 4 miliardi - Nel ponte del 1° maggio, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio compresi, a girare per l'Italia saranno non meno di dieci milioni di vacanzieri. Secondo tgcom24.mediaset.it
Ponte 1 maggio, 4 miliardi giro affari con 10 milioni in vacanza - A tanto dovrebbe ammontare la spesa turistica complessiva realizzata nel ponte del 1 maggio, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio compresi. Scrive ansa.it