Pomarance appostamento abusivo in zona protetta | sanzionato il trasgressore
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Pomarance (Pisa) hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti del titolare di un appostamento fisso per la caccia alla minuta selvaggina, realizzato senza le autorizzazioni previste e in assenza della Valutazione di Incidenza (VINCA). 🔗 Leggi su Pisatoday.it
