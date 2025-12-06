Polonara riceve la fiamma olimpica da Tamberi | il video emozionante

E' successo a Roma con l'inizio del viaggio della torcia olimpica che viaggerà in tutta Italia prima di arrivare a Milano il prossimo febbraio. Il cestista ex Virtus sta combattendo la battaglia contro la leucemia ed è appena stato dimesso dall'ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polonara riceve la fiamma olimpica da Tamberi: il video emozionante

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Polonara porta la fiamma olimpica: "Un'emozione essere in piedi dopo la leucemia" - facebook.com Vai su Facebook

Polonara riceve la Fiamma olimpica da Tamberi: “Emozionante essere qui in piedi, la mia battaglia è stata complicata” - La Fiamma olimpica ha iniziato il suo viaggio da Roma, dando il via alla lunga staffetta verso Milano- Segnala fanpage.it

Il commovente passaggio della fiamma olimpica da Tamberi a Polonara: “Un’emozione essere qui in piedi” - E’ partito da Roma il viaggio del fuoco sacro che attraverserà tutta l’Italia prima di arrivare a Milano il 2 febbraio 2026 con l’inizio dei Giochi invernali organizzati insieme a Cortina. Da msn.com

Polonara e la camminata con la fiamma olimpica, impossibile non emozionarsi: "Ero in carrozzina..." - Il cestista, che da tempo combatte la sua battaglia con la leucemia, ha portato la fiaccola di Milano- Secondo corrieredellosport.it

Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica inizia il vuo viaggio: tedofori marchigiani Polonara, Tamberi e Di Francisca - La fiamma olimpica di Milano Cortina 206 ha iniziato il suo percorso in Italia, partendo dallo Stadio dei Marmi di Roma: tedofori d'eccezione Achille Polonara, Gregorio ... Riporta msn.com

Milano-Cortina 2026, da Tamberi a Polonora: il passaggio della torcia fa commuovere. La rivelazione di Gimbo sul futuro - Cortina, il passaggio della torcia tra Tamberi e Polonara fa commuovere Roma. Si legge su sport.virgilio.it

Emozione Tamberi 'passare fiamma a Polonara una soddisfazione' - "Lo conosco bene, siamo amici fin da piccoli e siamo marchigiani entrambi. Scrive ansa.it