Polonara | Portare la fiaccola? Emozionante così come essere qui sulle mie gambe

Le parole di uno dei tedofori simbolo di Milano-Cortina 2026: Achille Polonara. Il cestista della Virtus Bologna (reduce dalla battaglia contro una leucemia mieloide), presente alla cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica ha espresso tutta la sua emozione per questo importante ruolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Polonara: "Portare la fiaccola? Emozionante, così come essere qui sulle mie gambe"

