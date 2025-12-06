Le emozioni e risultati dei confronti di Serie A: nerazzurri on fire, prosegue il momento no dei Viola Il sabato di Serie A ha emesso i suoi primi tre importanti verdetti. Messaggio importante dell’ Inter che contro il Como non trema e anzi regola la compagine di Chivu con un sonoro 4-0. Partita mai in discussione per i nerazzurri che – trascinati da un Lautaro Martinez in forma smagliante – hanno avuto in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Di Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto le altre reti di una partita mai in discussione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Poker dell’Inter, il Verona sorprende l’Atalanta: Fiorentina KO e sempre più ultima