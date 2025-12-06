Poker dell’Inter Como affossato a San Siro | Chivu in vetta alla classifica

La seconda delle tre sfide di questa quattordicesima giornata di Serie A si è disputata in quel di San Siro, dove l’Inter ha avuto la meglio per 4-0 del Como. I nerazzurri superano con grande qualità l’insidioso esame contro la formazione di Fabregas e volano momentaneamente in vetta alla classifica in attesa delle sfide delle dirette inseguitrici, mentre i lariani si vedono interrompere una striscia di undici risultati utili consecutivi. Inter-Como, il racconto del match. L’Inter inizia la sfida premendo sull’acceleratore fin dai primi secondi, costruendo due palle gol in tre minuti, ma Lautaro Martinez prima e Barella poi vengono fermati da Diego Carlos e Butez. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

