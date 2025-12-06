Poggibonsi | svolta Atop Arrivano segnali positivi dal tavolo di crisi fiorentino

Speranze per il futuro dei lavoratori di Atop. Un'intesa in grado di scongiurare il temuto e l'annunciato esubero di 120 dipendenti sui 240 in forza all'organico dell'azienda del gruppo Ima – territorio di Barberino, al confine con Poggibonsi - che produce linee automatiche per la realizzazione di statori e rotori per motori elettrici. Segnali se non altro confortanti, al termine della riunione del tavolo di crisi a Firenze, presso la presidenza della Regione Toscana. Gli esiti hanno poi ricevuto il voto favorevole dall'assemblea dei lavoratori di Atop. Soddisfazione è stata espressa da Fiom Cgil Firenze, Prato, Pistoia: "Lavoreremo per la piena occupazione".

