Più di cento giorni tra il primo ko dell’era Massimiliano Allegri, al debutto in campionato con la Cremonese, e l’ultimo, giovedì in Coppa Italia contro la Lazio. Lo stop del 23 agosto era stato una molla: erano arrivati Adrien Rabiot e Christopher Nkunku, erano arrivate 13 partite, 9 vittorie e 4 pareggi. Da primato, in Serie A. Altri numeri, però, sono saltati all’occhio (ancora una volta) all’Olimpico: gli appena 7 giocatori di movimento in panchina, compresi Odogu e Sala. Complici le assenze di Fofana, Gimenez e Athekame, ben inteso. I conti, però, non tornano. Cinque le rotazioni di Allegri rispetto all’1-0 firmato Leao sabato scorso proprio contro i biancolesti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pochi cambi costano caro. Milan, senza Modric è dura