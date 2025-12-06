Pnrr la spesa accelera | al Sud lavori più veloci rispetto al resto d?Italia
Corre il Pnrr e riesce in quello che per anni sembrava una sorta di tabù, uniformare cioè i tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici in tutta la Penisola. Non. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Pnrr: C.Conti, ok 32 target primo semestre, accelera spesa. Superato il 44% delle risorse complessive, +22 miliardi da 2024 #ANSA Vai su X
Bilancio regionale, Piero Lacorazza: Governare il post PNRR Lacorazza: Sanità, welfare, trasporti, forestazione, risorsa idrica, sponda con i fondi comunitari si intrecciano a contabilità regionale; investimenti PNRR scaricano costi sulla spesa corrente con l’inc - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr, la spesa accelera: al Sud lavori più veloci rispetto al resto d’Italia - Corre il Pnrr e riesce in quello che per anni sembrava una sorta di tabù, uniformare cioè i tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici in tutta la Penisola. Si legge su ilmattino.it
Accelera la spesa del PNRR: 86 miliardi ad agosto. Ma i tempi delle opere pubbliche si allungano - PNRR Corte Conti La Corte dei Conti promuove l'avanzamento finanziario del primo semestre 2025: raggiunti tutti i 32 obie ... Lo riporta energiaoltre.it
Pnrr: C.Conti, ok 32 target primo semestre, accelera spesa - Risultano tutti conseguiti i 32 obiettivi europei in scadenza nel primo semestre 2025 (a seguito della revisione di novembre), raggiungendo così un tasso di avanzamento del 64% ... Scrive msn.com
Pnrr, il Sud accelera: sprint dei Comuni su cantieri e digitale - Arrivano, finalmente, le anticipazioni di spesa per i cantieri Pnrr in corso, previste dal Ministero delle Finanze con decreto dell’8 gennaio scorso. Da ilmattino.it
Pnrr, Foti: «Il 40% dei fondi andrà a favore del Sud Italia» - «Come previsto, siamo al 40% delle risorse territorializzabili nelle regioni del Sud». ilmessaggero.it scrive
La spesa per il Pnrr accelera, ma non per le opere pubbliche - La Corte dei Conti, nella relazione sull'avanzamento del Pnrr, sottolinea che la spesa accelera ma non per le opere pubbliche. Scrive lanotiziagiornale.it