Platonic | Apple TV ha rinnovato la serie con Seth Rogen

La serie di successo dal titolo “ Platonic ” ha ottenuto il via libera da Apple TV per una terza stagione. Il colosso dell’intrattenimento digitale Apple TV ha annunciato nei giorni scorsi il rinnovo per una terza stagione di “ Platonic ”, la pluripremiata comedy di successo con Seth Rogen e Rose Byrne, che ne sono anche i produttori esecutivi. La seconda stagione ha esordito su Apple TV lo scorso 6 agosto 2025. Il rinnovo di Platonic per una terza stagione. La seconda stagione ha debuttato con un impressionante punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, con l’approvazione della critica secondo cui Rogen e Byrne sono “ la coppia perfetta ”, grazie a una “ comicità fisica sensazionale ” e “ battute esilaranti ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Platonic | Apple TV ha rinnovato la serie con Seth Rogen

