Più Libri Più Liberi la pagliacciata rossa alla fiera a Roma

Sinistra in azione. Ecco che sabato 6 dicembre gli editori a Più Libri Più Liberi protestano. Come? Con gli stand coperti. Maestri - a parole - di libertà, se la prendono con la casa editrice Passaggio al Bosco, accusata di pubblicare testi di destra. "Non accettiamo che la cultura fascista sia al pari delle altre", dicono durante una riunione. Riunione nella quale si è presentato Francesco Giubilei che ha chiesto l'opinione degli editori sui Libri su Stalin. La risposta? "Di Stalin nessuno fa apologia, del fascismo sì". Poi le urla dei presenti: "Fuori i fascisti dalla fiera", " Siamo tutti antifascisti ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Più Libri Più Liberi, la pagliacciata rossa alla fiera a Roma

Approfondisci con queste news

Oggi sarò a Roma a “Più libri, più liberi” per presentare “Democrazia deviata” insieme ad uno studioso che ha una qualità rarissima oggi: è coraggioso. Le presentazioni dei libri sono sempre un “pretesto” per diffondere informazioni e contrastare pubblicament - facebook.com Vai su Facebook

Ecco l’intolleranza della sinistra. Il segretario del Pd di Roma Enzo Foschi si rifiuta di rispondere a “Il Giornale” dopo il “volantinaggio antifascista” fuori da Più libri più liberi. Chiedono di censurare gli editori, non rispondono ai giornali, sono loro i veri totalitari Vai su X

LETTURE/ “Più libri più liberi” (forse), tra diritti e amichettismo un’altra occasione mancata - La stessa impressione l’ha data la fiera Più libri più liberi, che domenica ha chiuso i battenti a Roma dopo quattro giorni che hanno visto l’avvicendarsi di 1. Come scrive ilsussidiario.net

Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre - Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell ... Riporta ilmessaggero.it

Più Libri più Liberi, perché molti artisti non parteciperanno più alla kermesse - Più Libri Più Liberi si è trovata al centro di una tempesta mediatica dai contorni sempre più divisivi. Riporta dilei.it

Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Si legge su romatoday.it

Più libri più liberi. L’insostenibile leggerezza del leggere - Franz Kafka dà un altro criterio per la lettura: «Se il libro che stiamo leggendo non ci colpisce come un soffio di vento nel cranio, perché annoiarsi leggendolo? Scrive repubblica.it

Al via Più libri più liberi, la fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria - Dal 4 all’8 dicembre torna a Roma Più libri più liberi, la fiera Nazionale dedicata alla Piccola e Media Editoria. Da romatoday.it