Più libri più liberi la casa editrice Passaggio al Bosco finita nel mirino | Abbiamo venduto tutto anche i volumi di sinistra

Passaggio al Bosco, la casa editrice identitaria, accusata di pubblicare testi che esaltano il nazifascismo, la cui presenza è stata criticata a “Più libri, Più Liberi”, la Fiera della Piccola e Media Editoria in corso a Roma fino all’8 dicembre, ha venduto quasi tutti i libri esposti. Lo assicura all’Adnkronos Marco Scatarzi, direttore della società. «Ci dicono che il nostro è lo stand più visitato, in questo momento c’è una fila enorme, abbiamo venduto tutti i libri che avevamo. Qui c’è una grande fila, moltissime persone sono venute per mostrare la loro solidarietà e hanno acquistato i testi, anche molti di sinistra». 🔗 Leggi su Open.online