Più libri più liberi la casa editrice Passaggio al Bosco finita nel mirino | Abbiamo venduto tutto anche i volumi di sinistra
Passaggio al Bosco, la casa editrice identitaria, accusata di pubblicare testi che esaltano il nazifascismo, la cui presenza è stata criticata a “Più libri, Più Liberi”, la Fiera della Piccola e Media Editoria in corso a Roma fino all’8 dicembre, ha venduto quasi tutti i libri esposti. Lo assicura all’Adnkronos Marco Scatarzi, direttore della società. «Ci dicono che il nostro è lo stand più visitato, in questo momento c’è una fila enorme, abbiamo venduto tutti i libri che avevamo. Qui c’è una grande fila, moltissime persone sono venute per mostrare la loro solidarietà e hanno acquistato i testi, anche molti di sinistra». 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Oggi sarò a Roma a “Più libri, più liberi” per presentare “Democrazia deviata” insieme ad uno studioso che ha una qualità rarissima oggi: è coraggioso. Le presentazioni dei libri sono sempre un “pretesto” per diffondere informazioni e contrastare pubblicament - facebook.com Vai su Facebook
Ecco l’intolleranza della sinistra. Il segretario del Pd di Roma Enzo Foschi si rifiuta di rispondere a “Il Giornale” dopo il “volantinaggio antifascista” fuori da Più libri più liberi. Chiedono di censurare gli editori, non rispondono ai giornali, sono loro i veri totalitari Vai su X
LETTURE/ “Più libri più liberi” (forse), tra diritti e amichettismo un’altra occasione mancata - La stessa impressione l’ha data la fiera Più libri più liberi, che domenica ha chiuso i battenti a Roma dopo quattro giorni che hanno visto l’avvicendarsi di 1. Lo riporta ilsussidiario.net
Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre - Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell ... Come scrive ilmessaggero.it
Più Libri più Liberi, perché molti artisti non parteciperanno più alla kermesse - Più Libri Più Liberi si è trovata al centro di una tempesta mediatica dai contorni sempre più divisivi. Scrive dilei.it
Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Da romatoday.it
Più libri più liberi. L’insostenibile leggerezza del leggere - Franz Kafka dà un altro criterio per la lettura: «Se il libro che stiamo leggendo non ci colpisce come un soffio di vento nel cranio, perché annoiarsi leggendolo? Secondo repubblica.it
Al via Più libri più liberi, la fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria - Dal 4 all’8 dicembre torna a Roma Più libri più liberi, la fiera Nazionale dedicata alla Piccola e Media Editoria. Scrive romatoday.it