Più libri più liberi il segretario del Pd Enzo Foschi non risponde a Giubilei | Tu non c’entri niente video
Il segretario del Pd romano, Enzo Foschi, ha deciso di non rispondere alle domande di Francesco Giubilei. Tutto è avvenuto nella serata di venerdì, alla fine del blitz dei dem davanti alla fiera di “Più libri, più liberi”. L’editore e firma de Il Giornale chiedendo all’esponente progressista di poter fare una domanda e lui ha risposto: “Tu non c’entri niente”. “Come non c’entro niente – ha risposto Giubilei – scrivo per un quotidiano. Cosa ne pensate della presenza dei libri apologetici di Stalin, per esempio?”. Nessuna risposta anche stavolta, Foschi ha girato lo sguardo verso gli inviati di Ala news e ha proseguito con un “Dicevamo?”, ignorando completamente l’altro interlcutore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Ecco l’intolleranza della sinistra. Il segretario del Pd di Roma Enzo Foschi si rifiuta di rispondere a “Il Giornale” dopo il “volantinaggio antifascista” fuori da Più libri più liberi. Chiedono di censurare gli editori, non rispondono ai giornali, sono loro i veri totalitari Vai su X
